WSJ: Сергей Брин подал на развод с женой из-за ее романа с Илоном Маском

Сергей Брин и Николь Шэнахан. Фото: Ian Tuttle/Getty Images for Breakthrough Prize

Соучредитель Google Сергей Брин в начале этого года подал на развод с супругой из-за ее короткого романа с Илоном Маском, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Измена супруги стала также причиной завершения многолетней дружбы Брина с Маском. Последний, как оказалось, на протяжении нескольких лет проводил много времени в доме Брина.

Кроме того, в 2008 году во время финансового кризиса Брин предоставил Маску 500 тыс. долларов для его компании Tesla, которая тогда пыталась увеличить производство. А в 2015 году Илон подарил соучредителю Google одну из первых электрических автомобилей Tesla.

Но в последние месяцы, по словам источников, между предпринимателями нарастала напряженность.

Причиной стал короткий роман супруги Брина Николь Шэнахан с Маском в начале декабря. Брин подал на развод через несколько недель после этого - в декабре.

К слову, согласно рейтингу Bloomberg, состояние Сергея Брина составляет 95 млрд долларов. Он занимает восьмую строчку. В то время как Маск является обладателем статуса богатейшего человека в мире с состоянием в 240 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979985-wsj-sergey-brin-podal-na-razvod-s-zhenoy-iz-za-ee-romana-s-ilonom-maskom/