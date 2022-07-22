Учения НАТО с участием 11 стран проходят в Черном море

Иллюстративное фото: YouTube/NATO

Ежегодные учения "Бриз" с участием 11 государств-членов Североатлантического альянса проходят в болгарской акватории в Черном море, передает "Европейская Правда" со ссылкой на News.bg.

Это первые масштабные учения с начала войны в Украине.

В них принимают участие 1390 военнослужащих военно-морских сил Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции, а также от Командования ВМС НАТО.

Кроме того, задействованы пять самолетов, четыре вертолета и 24 боевых и вспомогательных корабля и катера.

Среди участвующих в учениях "Бриз" стран США, Франция, Италия и Бельгия стали частью НАТО в первый же год основания альянса - в 1949 году.

В 1952 году к ним присоединились Греция и Турция, в 1999 году - Польша, в 2004 году присоединились Болгария, Латвия и Румыния, а в 2009 году частью альянса стала Албания.

Всего в состав НАТО, помимо вышеперечисленных государств, входят 30 стран. Заявки на вступление недавно подали Финляндия и Швеция. Государства-члены альянса подписали протоколы о присоединении обеих стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979793-ucheniya-nato-s-uchastiem-11-stran-prohodyat-v-chernom-more/