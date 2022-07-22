Опрос: Большинство в Консервативной партии Британии хотят видеть на посту премьера Лиз Трасс

Элизабет Трасс. Фото: Rob Pinney / Stringer / Getty Images

Опрос британской международной интернет-компании YouGov показал, что большинство членов Консерватиной партии выразили поддержку Лиз Трасс, передает Sky News.

Опрос YouGov среди всех 730 членов Консервативной партии Британии состоялся в среду вечером и в четверг утром.

Результаты показали, что 62 процента проголосовавших отдают предпочтение главе МИД Лиз Трасс в гонке за пост премьер-министра Великобритании. Ее оппоненту экс-министру финансов Риши Сунаку было отведено всего 38 процентов голосов.

Тем временем британский парламент с 21 июля ушел на каникулы, но продолжит голосовать. Новый лидер консерваторов вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона определится уже 5 сентября.

Напомним, Джонсон объявил об отставке 7 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979744-opros-bolshinstvo-v-konservativnoy-partii-britanii-hotyat-videt-na-postu-premera-liz-trass/