Попавших под санкции россиян обязали сообщать всю информацию о своих активах в странах ЕС

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В рамках седьмого пакета антироссийских санкций ЕС подсанкционных лиц из России обязали раскрыть всю информацию об активах на территории стран блока, передает Bloomberg.

Попавшие в список физические и юридические лица теперь будут обязаны раскрыть всю информацию о своих активах соответствующим органам ЕС.

В случае отказа предоставить необходимую информацию это будет считаться попыткой обойти санкции, что может привести к аресту активов, если таковые потом будут обнаружены.

Как рассказал неназванный представитель ЕС, также обсуждалась возможность объявить уклонение от мер преступлением. А это, в свою очередь, обеспечивало бы юридическую основу для дальнейшей конфискации средств.

ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. Был в очередной раз расширен список физических и юридических лиц, которых затронули ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979721-popavshih-pod-sanktsii-rossiyan-obyazali-soobschat-vsyu-informatsiyu-o-svoih-aktivah-v-stranah-es/