Похороны первой жены Дональда Трампа состоялись в Нью-Йорке

Семья Трамп на похоронах Иваны Трамп. Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

В Нью-Йорке состоялись похороны первой супруги бывшего президента США Дональда Трампа Иваны. Женщина скончалась от травм, полученных в результате падения, передает Би-би-си.

На похоронах присутствовали их дети с семьями - Иванка, Дональд-младший и Эрик, которые произнесли траурные речи. Сам Трамп речь не произнес, но находился на мероприятии вместе с нынешней супругой Меланией в окружении охраны.

Дональд Трамп и Ивана были женаты 15 лет - с 1977 по 1992 год.

На похоронах также были замечены Чарльз Кушнер - отец супруга Иванки Трамп Джареда Кушнера. Малазийский дизайнер Занг Той, телеведущая Джанин Пирро и экс-журналист Vanity Fair Джордж Уэйн.

Напомним, Ивана Трамп скончалась в возрасте 73 лет. Она была найдена без сознания на лестнице своего дома в Манхэттене. Ее смерть посчитали несчастным случаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979493-pohorony-pervoy-zheny-donalda-trampa-sostoyalis-v-nyu-yorke/