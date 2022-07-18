Названа причина смерти экс-супруги Дональда Трампа Иваны

Ивана Трамп. Фото: Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images

Судебно-медицинская экспертиза в Нью-Йорке установила, что первая жена Дональда Трампа Ивана скончалась от "тупых травм", полученных в результате падения, передает The Washington Post.

Смерть Иваны Трамп посчитали несчастным случаем. 73-летняя женщина была найдена без сознания на лестнице своего дома в Манхэттене.

Детективы полиции Нью-Йорка не выявили следов взлома или явных признаков травмы, свидетельствующих о преступлении.

О смерти Иваны Трамп стало известно несколько дней назад. Но тогда сообщивший о ее кончине экс-президент США Дональд Трамп не рассказал о причинах ее смерти.

Брак Дональда и Иваны Трамп продлился с 1977 по 1992 год. В нем родились дочь Иванка и два сына Дональд-младший и Эрик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978915-nazvana-prichina-smerti-eks-suprugi-donalda-trampa-ivany/