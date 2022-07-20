Япония приобрела самую дорогую партию СПГ в истории страны

Токио, Япония. Иллюстративное фото: pixabay.com

Японская компания Nippon Steel купила самую дорогую партию сжиженного природного газа в истории страны. Груз должен быть доставлен в сентябре, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Партия обошлась японской стороне в 40 долларов за миллион британских тепловых единиц.

Как подсчитал Bloomberg, общая стоимость поставки составит более 135 млн долларов. Ожидается, что Япония станет крупнейшим экспортером СПГ в мире в этом году, так как правительство страны старается избежать нехватки электроэнергии.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в Баку подписали декларацию об увеличении импорта азербайджанского газа в страны ЕС.

Данный шаг ЕС был направлен на обеспечение поставок топлива на фоне сокращения импорта российского газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979270-yaponiya-priobrela-samuyu-doroguyu-partiyu-spg-v-istorii-strany/