Япония приобрела самую дорогую партию СПГ в истории страны
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Японская компания Nippon Steel купила самую дорогую партию сжиженного природного газа в истории страны. Груз должен быть доставлен в сентябре, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Партия обошлась японской стороне в 40 долларов за миллион британских тепловых единиц.
Как подсчитал Bloomberg, общая стоимость поставки составит более 135 млн долларов. Ожидается, что Япония станет крупнейшим экспортером СПГ в мире в этом году, так как правительство страны старается избежать нехватки электроэнергии.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в Баку подписали декларацию об увеличении импорта азербайджанского газа в страны ЕС.
Данный шаг ЕС был направлен на обеспечение поставок топлива на фоне сокращения импорта российского газа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979270-yaponiya-priobrela-samuyu-doroguyu-partiyu-spg-v-istorii-strany/