ЕС договорился с Азербайджаном об увеличении поставок газа

Урсула фон дер Ляйен и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Twitter/Ursula von der Leyen

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Баку, где встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы подписать декларацию об увеличении импорта азербайджанского газа в страны ЕС, передает DW.

Декларация была подписана 18 июля. Согласно документу, Азербайджан в течение последующих пяти лет увеличит поставки газа в страны ЕС в два раза. Так, с 2027 года в страны блока должно поступать не менее 20 млрд кубометров азербайджанского топлива.

Данный шаг ЕС направлен на обеспечение поставок газа на фоне сокращения импорта российского газа.

"ЕС обращается к более надежным поставщикам энергии. Сегодня я нахожусь в Азербайджане, чтобы подписать новое соглашение. Наша цель: удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС в течение нескольких лет", - сообщила глава ЕК в Twitter.

"ЕС намерен работать с Азербайджаном и налаживать связи с Центральной Азией и за ее пределами", - говорит фон дер Ляйен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979101-es-dogovorilsya-s-azerbaydzhanom-ob-uvelichenii-postavok-gaza/