Три кандидата прошли в полуфинальный тур выборов премьера Великобритании

Риши Сунак. Фото: Yui Mok/PA Images/Getty Images

19 июля в Великобритании состоялся четвертый тур голосования за будущего премьер-министра. В следующий полуфинальный тур прошли три кандидата, передает Bloomberg.

В голосовании депутатов-консерваторов наибольшее количество голосов получил бывший министр финансов Британии Риши Сунак. Ему удалось набрать 118 голосов.

На втором месте оказалась заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт, в пользу которой отдали голос 92 депутата. У главы МИД Лиз Трасс 86 голосов.

Не смогла пройти на следующий этап и выбыла из гонки бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок. У нее 59 голосов.

Предпоследний этап выборов состоится 20 июля. Тогда станут известны имена двух кандидатов на пост премьера Великобритании. Затем 21 июля британский парламент уйдет на каникулы. Будущий лидер Консервативной партии будет выбран 5 сентября.

Напомним, объявивший об отставке с поста премьера Британии Борис Джонсон высказывался о кандидатах на пост, который он покинул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979251-tri-kandidata-proshli-v-polufinalnyy-tur-vyborov-premera-velikobritanii/