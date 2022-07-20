Жизни бездомных людей в Лондоне оказались в опасности из-за сильной жары

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Благотворительные организации Лондона предоставляют бездомным воду, мороженое и душ для того, чтобы те могли справиться с экстремальной жарой. Волонтеры также призвали работников музеев города впустить бездомных на ночлег, поскольку нахождение на улице в таких условиях может представлять угрозу для их жизни, передает Bloomberg.

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Лондон борется с изнуряющей жарой. Ожидается, что на этой неделе температура воздуха в городе достигнет рекордных 40 градусов по Цельсию. Этим летом в Лондоне жарче, чем в Мадриде и Риме. При этом волонтеры обращают внимание на то, что высокие температуры представляют опасность для людей, живущих на улице. Кроме того, у людей с низким достатком нет возможности достаточным образом охладить свое жилье. Люди не устанавливают кондиционеры, поскольку страшатся слишком дорогих счетов за электричество.

Благотворительные организации предлагают бездомным ледяную воду и мороженое, а также возможность принять душ и отсидеться в тени. Волонтеры также обратились к лондонским музеям с просьбой пустить на ночлег бездомных горожан, поскольку жара может представлять опасность для их жизни.

Мэрия Лондона разработала цифровую карту для жителей города, с помощью которой они могут найти затененные места, в которых могут спрятаться от жары. Британская сеть кинотеатров Showcase заявила, что рыжеволосые британцы (которые могут быть более чувствительны к жаре) могут бесплатно посмотреть любой фильм в самые жаркие из дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979118-zhizni-bezdomnyh-lyudey-v-londone-okazalis-v-opasnosti-iz-za-silnoy-zhary/