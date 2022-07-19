Британским парламентариям разрешили сменить дресс-код из-за аномальной жары

Британский парламент на заседании. Иллюстративное фото: House of Commons/PA Images via Getty Images

Членам британского парламента разрешили на заседаниях не носить пиджаки и галстуки из-за аномальной жары в стране. Об этом объявил спикер палаты общин Линдси Хойл, передает Bloomberg.

Несмотря на то, что в зале заседаний поддерживается "комфортная температура", британские законодатели, пока в стране держится аномальная жара, могут сами решать, соблюдать ли им дресс-код или нет.

"Пока жара продолжает держаться на необычайном уровне и на протяжении этой недели, я согласен с тем, чтобы члены парламента не носили пиджаки и галстуки в зале, если они этого пожелают", – сказал Хойл.

Но осенью, когда парламент возобновит работу, все члены палаты должны вернуться к дресс-коду.

Тем временем число погибших от аномальной жары в Португалии и Испании достигло более тысячи человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979114-britanskim-parlamentariyam-razreshili-smenit-dress-kod-iz-za-anomalnoy-zhary/