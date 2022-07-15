СМИ: ЕК предложит отапливать здания только до 19 градусов

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Европейская комиссия планирует представить на следующей неделе план экономии газа в преддверии зимы. Брюссель намерен предложить ограничить отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха – до 25 градусов, передает РБК со ссылкой на El País.

Издание пишет, что Европейская комиссия рекомендует предприятиям использовать также и другие источники энергии, чтобы увеличить запасы газа, поскольку существует риск перекрытия поставок газа с российской стороны.

Поэтому, как считают в Брюсселе, пора перейти от добровольного сокращения потребления газа к принудительным мерам.

ЕК представит подробный план на следующей неделе, 20 июля.

Ранее сообщалось, что компания-оператор проекта Nord Stream AG приостановила поставки по газопроводу "Северный поток" на 10 дней с 11 по 21 июля. За это время компания будет проводить плановую профилактику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978653-smi-ek-predlozhit-otaplivat-zdaniya-tolko-do-19-gradusov/