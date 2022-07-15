ООН прокомментировала слова экс-советника Трампа о госпереворотах

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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал недавние слова экс-советника Трампа Джона Болтона о государственных переворотах в других странах, передает РИА Новости.

"У нас нет комментариев на этот счет. В целом мы выступаем против любого недемократического трансфера власти в странах", - сказал Хан.

Он также отметил, что ООН выступают против госпереворотов в странах.

Ранее бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон намекнул в интервью CNN, что участвовал в организации государственных переворотов в других странах.

Болтона тогда попросили оценить вероятность того, является ли штурм Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года тщательно спланированным планом экс-президента Дональда Трампа. Он отверг данное предположение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978630-oon-prokommentirovala-slova-eks-sovetnika-trampa-o-gosperevorotah/