Экс-советник Трампа признался, что участвовал в организации госпереворотов в других странах

Джон Болтон. Кадр из видео: YouTube/CNN

Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью CNN признался, что принимал участие в государственных переворотах в других странах.

Ведущий Джейк Таппер задал Болтону вопрос, был ли захват сторонниками Трампа Капитолия 6 января 2021 года заранее тщательно спланирован экс-президентом.

Болтон отверг данное мнение.

"Трамп поступает иначе [в таких случаях]", - сказал экс-советник 45-го президента Соединенных Штатов. Но отметил, что, несомненно, Трамп тогда спровоцировал протестующих, чтобы выиграть время и оспорить результаты президентских выборов.

"Как человек, который помогал планировать государственные перевороты, не здесь, а в других местах, это требует много работы", - заявил Болтон.

Захват Капитолия США в Вашингтоне произошел 6 января 2021 года в Вашингтоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978235-eks-sovetnik-trampa-priznalsya-chto-uchastvoval-v-organizatsii-gosperevorotov-v-drugih-stranah/