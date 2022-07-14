США обсудили ограничение цен на российскую нефть с Украиной и Китаем

Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: Leigh Vogel/Getty Images for The New York Times

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо провел переговоры с главой Минфина Украины Сергеем Марченко. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского Минфина.

"Заместитель секретаря Адейемо и министр Марченко также обсудили прогресс, достигнутый в реализации ограничения цен на российскую нефть с целью ограничения доходов российских вооруженных сил и снижения влияния путинской войны на мировые цены на нефть и энергоносители", - говорится в сообщении.

Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен провела переговоры по этому же вопросу с китайской стороной, передает The Wall Street Journal.

Сообщается, что Йеллен встретилась с вице-премьером КНР Лю Хэ.

"Они выслушали и были готовы к дальнейшему обсуждению с нами этого вопроса", - сообщила Йеллен.

На данный момент главными целями США в вопросе установления предела цен на российскую нефть являются Китай и Индия. Обе страны не желают присоединяться к санкциям Запада и продолжают закупать у России огромные объемы нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978343-ssha-obsudili-ogranichenie-tsen-na-rossiyskuyu-neft-s-ukrainoy-i-kitaem/