СМИ: Россия отказалась возвращать более 400 самолетов, взятых в аренду у западных компаний
Опубликовано:
Российские авиакомпании отказались возвращать авиадвигатели, а также более 400 самолетов, которые были арендованы у западных компаний, передает The Washington Post.
Западная сторона выражает опасение, что российские авиакомпании уже не вернут то, что взяли в аренду. Как выяснили в исследовательской компании Cirium, лизинговые компании уже собираются предъявить страховые претензии на сумму в 10 млрд долларов.
Требование западной стороны вернуть самолеты и запчасти обратно является частью введенных санкций против России.
На момент введения Западом мер в России находились 515 взятых в аренду самолетов. С тех пор российская сторона вернула только 80 из них.
Напомним, в конце мая СМИ сообщали, что "Аэрофлот" столкнулся с дефицитом запчастей на фоне санкций.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978266-smi-rossiya-otkazalas-vozvraschat-bolee-400-samoletov-vzyatyh-v-arendu-u-zapadnyh-kompaniy/