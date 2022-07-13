СМИ: Россия отказалась возвращать более 400 самолетов, взятых в аренду у западных компаний

Иллюстративное фото: pexels.com

Российские авиакомпании отказались возвращать авиадвигатели, а также более 400 самолетов, которые были арендованы у западных компаний, передает The Washington Post.

Западная сторона выражает опасение, что российские авиакомпании уже не вернут то, что взяли в аренду. Как выяснили в исследовательской компании Cirium, лизинговые компании уже собираются предъявить страховые претензии на сумму в 10 млрд долларов.

Требование западной стороны вернуть самолеты и запчасти обратно является частью введенных санкций против России.

На момент введения Западом мер в России находились 515 взятых в аренду самолетов. С тех пор российская сторона вернула только 80 из них.

Напомним, в конце мая СМИ сообщали, что "Аэрофлот" столкнулся с дефицитом запчастей на фоне санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978266-smi-rossiya-otkazalas-vozvraschat-bolee-400-samoletov-vzyatyh-v-arendu-u-zapadnyh-kompaniy/