"Аэрофлот" столкнулся с дефицитом запчастей на фоне санкций, сообщил Bloomberg

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Из-за санкций после начала войны в Украине российский авиаперевозчик "Аэрофлот" столкнулся с дефицитом запчастей для более чем 350 своих самолетов Boeing и Airbus, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Через несколько часов после того как президент России Владимир Путин объявил о вторжении России в Украину, топ-менеджеры ПАО "Аэрофлот" собрались в штаб-квартире авиакомпании", - сказано в сообщении.

Впоследствии ряд топ-менеджеров и руководители двух подразделений уйдут в отставку.

В начале марта Boeing остановил обслуживание российских авиакомпаний. Также последним из-за санкций нельзя использовать судна компании Airbus.

Из-за этого самолеты "Аэрофлота" лишились запчастей и техобслуживания. И на данный момент перевозчик столкнулся с дефицитом деталей.

Специалисты по авиационным данным из компании IBA заявили, если ситуация с санкциями не изменится, "Аэрофлоту" придется разобрать часть своих самолетов на запчасти в течение нескольких месяцев. Это необходимо, чтобы поддерживать флот в рабочем состоянии.

Вдобавок до войны в Украине авиалиния осуществляла перелеты в 56 стран. Сейчас это число сократилось до 13.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970478-aeroflot-stolknulsya-s-defitsitom-zapchastey-na-fone-sanktsiy-soobschil-bloomberg/