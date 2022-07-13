Отчет: Более 800 млн человек в мире голодают

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Из-за вооруженных конфликтов, пандемии коронавируса и изменения климата количество голодающих в мире людей увеличилось до 811 млн человек, передает DW со ссылкой на отчет Welthungerhilfe.

Ежегодный отчет крупнейшей благотворительной организации Welthungerhilfe из Германии за минувший год был опубликован 12 июля.

В нем отмечается, что война в Украине и угроза продовольственного кризиса могут усугубить ситуацию. Наибольшее количество голодающих людей - в Йемене, Афганистане и Южном Судане, а также на Мадагаскаре и в странах Восточной Африки. В последних из-за изменения климата наблюдаются сильные засухи.

Цены в 2021 году выросли в среднем на 28 процентов. Война в Украине усугубляет процесс. Многие страны зависят от зерновых поставок из Украины.

Ранее в ООН сообщили, что в этом году еще 13 млн человек могут столкнуться с угрозой голода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978218-otchet-bolee-800-mln-chelovek-v-mire-golodayut/