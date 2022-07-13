Восемь кандидатов поборются за пост премьер-министра Великобритании

Риши Сунак. Фото: Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images

Во вторник, 12 июля, завершилась регистрация кандидатов на пост премьер-министра Великобритании. За должность в первом раунде голосования будут бороться восемь претендентов, которые собрали голоса не менее 20 депутатов-консерваторов, передает .

Отмечается, что министр транспорта Грант Шаппс, экс-министр здравоохранения Саджид Джавид, заместитель министра иностранных дел Рехман Чишти отказались от участия в гонке. Министр внутренних дел Прити Пател вовсе решила не выдвигать свою кандидатуру.

В список кандидатов на пост премьер-министра Великобритании вошли экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, действующий министр финансов Надим Захави, бывший глава МИД Джереми Хант, заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и экс-министр по вопросам равноправия Кеми Баденох.

В среду, 13 июля, состоится первый этап голосования. Чтобы пройти во второй тур, кандидат должен получить голоса не менее 30 членов фракции.

Напомним, ранее 11 британских политиков выдвинули свои кандидатуры на пост премьера Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978182-vosem-kandidatov-poboryutsya-za-post-premer-ministra-velikobritanii/