Глава МВД Швейцарии управлял самолетом и случайно нарушил воздушное пространство Франции

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Министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе случайно нарушил воздушное пространство Франции, управляя самолетом, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Neue Züricher Zeitung.

Самолет, которым управлял Берсе, был перехвачен французской воздушной жандармерией. Затем чиновнику пришлось совершить посадку судна. Главу МВД допросили, теперь не исключено, что в отношении его действий начнется расследование.

Инцидент произошел 5 июля. Берсе пытался совершить полет из одного аэродрома в другой.

МВД Швейцарии подтвердило произошедшее. Но утверждает, что произошло "неправильное толкование диспетчерской информации".

Газета также допустила, что поводом для задержания Берсе могла стать его "необычная" реакция. Но не уточняется, какая именно была реакция.

Ален Берсе не в первый раз попадает в скандалы. Ранее он якобы использовал свою должность, чтобы уладить ситуацию с шантажом из-за внебрачных связей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978181-glava-mvd-shveytsarii-upravlyal-samoletom-i-sluchayno-narushil-vozdushnoe-prostranstvo-frantsii/