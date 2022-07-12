NASA опубликовало первое цветное фото Вселенной

Снимок Вселенной, сделанный телескопом "Джеймс Уэбб". Фото: nasa.gov

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало на своем сайте детальное полноцветное изображение Вселенной, сделанное телескопом "Джеймс Уэбб".

Отмечается, что это первый снимок, полученный космическим телескопом "Джеймс Уэбб", и он является самым глубоким и четким инфракрасным изображением Вселенной на сегодняшний день. На фотографии запечатлено скопление галактик SMACS 0723.

"Тысячи галактик, в том числе самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения Уэбба. Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на земле держит на расстоянии вытянутой руки", – говорится в описании к изображению.

В NASA отметили, что остальные снимки будут представлены 12 июля во время телевизионной трансляции из Центра космических полетов Годдарда.

В декабре прошлого года космический аппарат Parker впервые в истории успешно проник в солнечную корону и собрал данные для изучения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978023-nasa-opublikovalo-pervoe-tsvetnoe-foto-vselennoy/