Шотландия временно прекратила принимать украинских беженцев

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Власти Шотландии временно приостановили прием беженцев из Украины из-за нехватки подходящего жилья. Однако трехмесячная пауза не коснется 18 тыс. человек, которые должны прибыть в ближайшее время, передает The Guardian.

В заявлении правительства Шотландии говорится, что временная приостановка "гарантировала бы, что те перемещенные лица, которые уже находятся здесь, и те, кто прибудет в ближайшие месяцы, будут в безопасности, защищены и получат поддержку столько, сколько им нужно, после опасностей, с которыми они столкнулись дома".

Программой "суперспонсорства", которая призвана помочь беженцам быстрее получить жилье, воспользовались около семи тысяч человек. В скором времени в Шотландию прибудут еще 18 тыс. человек.

Отмечается, что если число беженцев увеличится, то местным властям, возможно, придется прибегнуть к экстренному размещению, которое, по словам правительства, не является устойчивым решением и не соответствует "теплому шотландскому приему".

Ранее полномочный представитель правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер сообщил, что страна перестанет выплачивать некоторым украинским беженцам пособие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977992-shotlandiya-vremenno-prekratila-prinimat-ukrainskih-bezhentsev/