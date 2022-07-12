Когда население Земли достигнет 8 млрд человек, рассказали в ООН

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Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал на сайте отчет, в котором сообщается, когда численность населения Земли достигнет восьми миллиардов.

Согласно прогнозам департамента, это произойдет к 15 ноября 2022 года.

"По прогнозам, 15 ноября 2022 года население Земли достигнет восьми миллиардов человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ООН прогнозируют, что к 2030 году численность населения планеты достигнет 8,5 млрд человек, к 2050 году - 9,7 млрд, а к 2100 году данный показатель вырастет до отметки в 10,4 млрд человек.

При этом показатель смертности во всем мире будет снижаться. А к 2050 году продолжительность жизни вырастет до 77,2 лет. Тогда как в 2019 данный показатель равнялся 72,8 годам, что почти на девять лет больше, чем в 1990 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977957-kogda-naselenie-zemli-dostignet-8-mlrd-chelovek-rasskazali-v-oon/