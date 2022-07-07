Экс-министры Британии прокомментировали намерение Джонсона остаться на посту до осени

Борис Джонсон. Фото: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Бывшие сотрудники британского правительства выражают неоднозначные мнения касательно того, должен ли Борис Джонсон оставаться на посту премьер-министра Великобритании до осени, передает The Guardian.

Два неназванных экс-министра сообщили The Guardian, что не считают возможным, чтобы Джонсон оставался на посту премьера Британии до осени.

"Ему нужно уйти сегодня вечером, Рааб [зампремьера Британии] должен занять его место", - сказал один из них.

"Сегодня же ему нужно сдать служебные печати и уйти", - сказал другой.

Однако подавший в отставку экс-министр по делам судов Британии Джеймс Картлидж заявил в эфире программы Today, что "было бы разумно", если бы Джонсон оставался на своем посту до осени.

А первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала данное намерение Джонсона "нежизнеспособным".

"Идея о том, что Борис Джонсон останется на посту премьер-министра до осени, кажется далеко не идеальной и, несомненно, нежизнеспособной?" - написала она.

СМИ сообщили, что Джонсон хочет остаться на посту премьера Британии до избрания нового лидера осенью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977359-eks-ministry-britanii-prokommentirovali-namerenie-dzhonsona-ostatsya-na-postu-do-oseni/