Эстония хочет заменить грузы из России на казахстанские

Товарный поезд. Фото: facebook.com/operail

Глава Эстонской государственной железнодорожной компании Operail Рауль Тоомсалу заявил, что они хотят заменить российские товары, которые не смогут перевозить из-за санкций, на грузы из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, передает РИА Новости со ссылкой на ERR.

Он отметил, что из-за антироссийских санкций объемы грузоперевозок по железной дороге Эстонии уменьшились более чем на 60%.

"В прошлом году мы перевозили в среднем 1,2 млн тонн грузов в месяц. В первой половине текущего года, и особенно в июне, снижение грузоперевозок было очень большим. Сейчас мы перевозим менее 500 тыс. тонн в месяц", – заявил Тоомсалу.

По его словам, компания хочет заменить российские грузы на товары из Центральной Азии – Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, чтобы локомотивы не простаивали.

"У Казахстана, пожалуй, самый большой потенциал среди этих стран в плане экономической заинтересованности в перевозке своих товаров через Балтийский коридор и Финляндию. Например, из Казахстана можно было бы возить каменный уголь. Однако Россия может в любой момент принять решение не пропускать вагоны, направляющиеся в Эстонию, по своей железной дороге", – добавил глава компании Operail.

Ранее Китай запустил новый грузовой поезд в Германию через Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977246-estoniya-hochet-zamenit-gruzy-iz-rossii-na-kazahstanskie/