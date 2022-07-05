Песков опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина посетить Москву

Си Цзиньпин. Фото: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg via Getty Images

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить Москву с официальным визитом, передает РИА Новости.

Некоторые СМИ сообщили ранее, что Си Цзиньпин отказался приехать в Россию, сославшись на пандемию коронавируса.

Песков заявил, что данная информация не соответствует действительности, и сообщил, что визит китайского лидера в Москву будет осуществлен после ослабления ковидных ограничений в Китае.

"Есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию. И по мере того, как все эти ослабления этих ограничений позволят, конечно, все визиты будут осуществлены", - сказал Песков.

Ранее председатель КНР заявлял о готовности поддерживать развитие сотрудничества с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977064-peskov-oproverg-sluhi-ob-otkaze-si-tszinpina-posetit-moskvu/