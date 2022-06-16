Си Цзиньпин заявил о готовности Китая поддерживать развитие сотрудничества с Россией

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Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 15 июня, выступил с заявлением о том, что Китай готов поддерживать крепкие отношения с Россией, передает Politico.

"Китай готов добиваться устойчивого и долгосрочного развития двустороннего прагматического сотрудничества. Китай готов оказывать взаимную поддержку России по основным интересам и вопросам первостепенной важности", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай намерен достичь "тесного стратегического сотрудничества" с Россией.

"Китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития. Экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами идет полным ходом", - добавил Си.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Китай намерен расширить сотрудничество с Россией. Но при этом постараться не нарушать западных санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974361-si-tszinpin-zayavil-o-gotovnosti-kitaya-podderzhivat-razvitie-sotrudnichestva-s-rossiey/