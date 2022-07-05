Президент Таджикистана выразил свою позицию по ситуации в Каракалпакстане

Эмомали Рахмон. Фото: Antoine Gyori /Corbis via Getty Images

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Последний выразил свою позицию по ситуации в Каракалпакстане, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Рахмон поддержал усилия Мирзиеева по обеспечению стабильности в Каракалпакстане.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел телефонный разговор с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. В начале разговора президент Таджикистана выразил поддержку усилиям главы нашего государства по обеспечению стабильности и устойчивого развития в Республике Каракалпакстан", - гласит сообщение пресс-службы узбекского президента.

Напомним, в автономной республике Каракалпакстан в Узбекистане вспыхнули массовые протесты из-за поправок в конституцию страны, которые лишают республику автономности.

Вскоре после этого парламент Узбекистана решил проголосовать за сохранение статуса суверенитета Каракалпакстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976988-prezident-tadzhikistana-vyrazil-svoyu-pozitsiyu-po-situatsii-v-karakalpakstane/