Президент Таджикистана выразил свою позицию по ситуации в Каракалпакстане
Опубликовано:
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Последний выразил свою позицию по ситуации в Каракалпакстане, передает пресс-служба президента Узбекистана.
Рахмон поддержал усилия Мирзиеева по обеспечению стабильности в Каракалпакстане.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел телефонный разговор с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. В начале разговора президент Таджикистана выразил поддержку усилиям главы нашего государства по обеспечению стабильности и устойчивого развития в Республике Каракалпакстан", - гласит сообщение пресс-службы узбекского президента.
Напомним, в автономной республике Каракалпакстан в Узбекистане вспыхнули массовые протесты из-за поправок в конституцию страны, которые лишают республику автономности.
Вскоре после этого парламент Узбекистана решил проголосовать за сохранение статуса суверенитета Каракалпакстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976988-prezident-tadzhikistana-vyrazil-svoyu-pozitsiyu-po-situatsii-v-karakalpakstane/