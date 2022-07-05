Британия запретила экспорт дизайнерских сумок в Беларусь и ввела новые санкции

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Правительство Великобритании ввело очередные экономические, торговые и транспортные санкции в отношении Беларуси. Сообщение было опубликовано на сайте британского МИД.

В частности, запрещен экспорт товаров нефтепереработки в Беларусь.

Запрет на экспорт также коснулся предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки. Также запрещено экспортировать в Беларусь компоненты передовых технологий, "которые используются в квантовых вычислениях".

Британия запретила импортировать белорусские чугун и сталь и заблокировала доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса. Соответственно подавляющему большинству белорусских компаний запрещено выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

Меры вступят в силу с 5 июля.

Напомним, ранее Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из ряда западных стран, включая Британию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976961-britaniya-zapretila-eksport-dizaynerskih-sumok-v-belarus-i-vvela-novye-sanktsii/