Елизавета II передаст часть своих полномочий принцу Чарльзу
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Королева Великобритании Елизавета II передаст принцу Уэльскому Чарльзу часть своих полномочий. В список обязанностей монарха, который был опубликован Букингемским дворцом, внесены изменения, передает Daily Mail.
Отмечается, что корректировки в список были внесены впервые за 10 лет.
Елизавета II также остается главой государства и главой нации. Однако ранее обязанности королевы как главы государства состояли из 13 пунктов, таких как открытие новых сессий парламента, назначение премьер-министра, совершение государственных визитов.
Но с обновлением списка вместо конкретных формулировок опубликованы более размытые о том, что "королева выполняет ряд дипломатических и парламентских обязанностей", а также, что она только "принимает зарубежных гостей".
Кроме того, указывается, что теперь монарх будет выполнять свои обязанности только "в случае необходимости".
Обязанности Елизаветы II также были заменены на "вдохновлять единство и национальную идентичность", "признавать достижения и успехи", еще в ее функции входит поддержка деятельности британцев – от волонтеров до военных.
Напомним, британская королева за время празднования 70-летнего юбилея правления появлялась на публике всего три раза из-за проблем с ногами. Почти всю церемониальную работу выполнял ее старший сын и преемник принц Чарльз.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976790-elizaveta-ii-peredast-chast-svoih-polnomochiy-printsu-charlzu/