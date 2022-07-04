Елизавета II передаст часть своих полномочий принцу Чарльзу

Елизавета II. Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II передаст принцу Уэльскому Чарльзу часть своих полномочий. В список обязанностей монарха, который был опубликован Букингемским дворцом, внесены изменения, передает Daily Mail.

Отмечается, что корректировки в список были внесены впервые за 10 лет.

Елизавета II также остается главой государства и главой нации. Однако ранее обязанности королевы как главы государства состояли из 13 пунктов, таких как открытие новых сессий парламента, назначение премьер-министра, совершение государственных визитов.

Но с обновлением списка вместо конкретных формулировок опубликованы более размытые о том, что "королева выполняет ряд дипломатических и парламентских обязанностей", а также, что она только "принимает зарубежных гостей".

Кроме того, указывается, что теперь монарх будет выполнять свои обязанности только "в случае необходимости".

Обязанности Елизаветы II также были заменены на "вдохновлять единство и национальную идентичность", "признавать достижения и успехи", еще в ее функции входит поддержка деятельности британцев – от волонтеров до военных.

Напомним, британская королева за время празднования 70-летнего юбилея правления появлялась на публике всего три раза из-за проблем с ногами. Почти всю церемониальную работу выполнял ее старший сын и преемник принц Чарльз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976790-elizaveta-ii-peredast-chast-svoih-polnomochiy-printsu-charlzu/