Британия захотела разрешить конфискацию арестованных российских активов в пользу Украины

Элизабет Трасс. Фото: Rob Pinney / Stringer / Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что они намерены конфисковывать арестованные российские активы, чтобы затем направлять эти деньги в Украину, передает DW.

"Я поддерживаю эту концепцию. Мы изучаем ее очень внимательно", - сказала Трасс.

Средства будут направлены как гуманитарная помощь украинскому народу или физическим лицам в качестве репараций.

К такому шагу одними из первых прибегли в Канаде. Там хотят принять закон, согласно которому российские активы, попавшие под санкции, можно будет конфисковать или заморозить.

Кроме того, в британском МИД сообщили о проведении в следующем году конференции по восстановлению Украины. А сегодня, 4 июля, в швейцарском Лугано пройдет такое же мероприятие, на котором украинская делегация предоставит свой план.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976772-britaniya-zahotela-razreshit-konfiskatsiyu-arestovannyh-rossiyskih-aktivov-v-polzu-ukrainy/