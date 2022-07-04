Белый дом отреагировал на критику Джеффа Безоса в Twitter

Джефф Безос. Фото: Gettty Images/ MANDEL NGAN / Contributor

Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос раскритиковал заявление Байдена, призвавшего владельцев заправок снизить цены на топливо. На его сообщение отреагировала в Twitter пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Ранее президент США Джо Байден призвал владельцев заправок страны снизить цену топлива, чтобы отразить стоимость, которую они платят за продукт.

На это сообщение отреагировал предприниматель Джефф Безос.

"Инфляция - слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления. Это либо прямое введение в заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка", - написал миллиардер в Twitter.

На критику основателя Amazon ответила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она намекнула на то, что Безос поддерживает крупные американские корпорации, которые наживаются за счет обычных граждан США.

"За последний месяц цены на нефть упали примерно на 15 долларов, но цены на топливо почти не снизились. Это не "базовая динамика рынка". Это рынок, который подводит американского потребителя. Но, думаю, нет ничего удивительного в том, что вы считаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночную власть для получения рекордных прибылей за счет американского народа, - это то, как должна работать наша экономика", - написала Жан-Пьер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976762-belyy-dom-otreagiroval-na-kritiku-dzheffa-bezosa-v-twitter/