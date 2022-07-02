Сотни туркменистанцев поступили в больницы после концертов к юбилею Бердымухамедова

Праздничные концерты в честь юбилея Бердымухамедова. Фотоколлаж: hronikatm.com

В Ашхабаде сотни человек обратились за медпомощью, еще десятки – госпитализировали, после мероприятий, посвященных юбилею экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В некоторых регионах страны в эти дни температура воздуха достигала 48,5 градусов.

28-29 июня в городах Туркменистана проходили праздничные мероприятия в честь 65-летия второго президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. Были организованы концерты, в которых приняли участие студенты, работники бюджетных учреждений, артисты и музыканты, сообщает издание "Хроники Туркменистана".

Однако с мест, где проходили концерты, в эти дни фиксировалось много жалоб на здоровье. Сейчас целый ряд пострадавших находится в тяжелом состоянии или средней тяжести.

Праздничные концерты в честь юбилея Бердымухамедова. Фотоколлаж: hronikatm.com

В эти дни, как подчеркивает издание, температура воздуха в Туркменистане доходила до 47 градусов, а в некоторых регионах страны – даже до 48,5. Однако ни в столице, ни в регионах власти не стали отменять массовые мероприятия.

В то же время больницы, как пишет ресурс, не справлялись с таким наплывом пациентов. Тех, чье лечение подходит к концу, просили завершить его дома. Не справлялись с нагрузкой и автомобили скорой помощи, а водолазы – с возложенными на них обязанностями.

Точное количество пострадавших издание не называет.

Праздничные концерты в честь юбилея Бердымухамедова. Фотоколлаж: hronikatm.com

Отмечается, что еще в 2006 году экс-президент Сапармурат Ниязов подписал постановление "О перерывах в работе или прекращении работы в жаркую погоду" "в целях улучшения условий труда людей и предотвращения негативного влияния жаркой погоды на здоровье человека".

В соответствии с документом, работы, проводимые на открытом воздухе, в помещениях с тяжелым микроклиматом, будут приостановлены или вообще прекращены, в случае превышения в тени температуры воздуха более чем +45 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976700-sotni-turkmenistantsev-postupili-v-bolnitsy-posle-kontsertov-k-yubileyu-berdymuhamedova/