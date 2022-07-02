Протестующие захватили и подожгли здание парламента в Ливии (видео)

Захваченное здание парламента в Ливии. Фото: AFP/Getty Images

Вчера, 1 июля, протестующие люди ворвались в здание парламента в приморском городе Тобрук в Ливии. В соцсетях появились кадры горящего здания.

В пятницу сотни протестующих ворвались в восточное здание парламента Ливии в городе Тобрук, пишет издание CNN со ссылкой на местные СМИ.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как протестующие внутри здания парламента кричат: ​​"Да здравствует Ливия". На других записях видно, как люди собирают мусор и шины перед зданием, а затем поджигают их.

Отмечается, что во время штурма в помещениях никого не было.

Демонстрации прошли в нескольких городах страны. По информации издания, люди выступали против ухудшения условий жизни.

В издании напомнили, что в Ливии с 2014 года продолжается конфликт между отдельными группировками, которые поддерживают разных лидеров. В целом кризис в стране начался после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году.

Издание сообщает, что временный премьер-министр страны Абдулхамид Дбейбех сейчас базируется в городе Триполи в западной части Ливии. При этом здание парламента в Тобруке на востоке страны – резиденция соперничающего правительства во главе с премьером Фати Башагом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976697-protestuyuschie-zahvatili-i-podozhgli-zdanie-parlamenta-v-livii-video/