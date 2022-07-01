Глава МИД Финляндии рассказал о "переломном моменте" в переговорах с Турцией по НАТО

Пекка Хаависто. Кадр из видео: YouTube/US Department of State

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал, какой момент был переломным во время переговоров с Турцией по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО, передает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

Финляндия и Швеция вели переговоры с Турцией по поводу вступления в НАТО продолжительное время. Было проведено множество встреч.

Как признался Хаависто, он не ожидал, что они придут к соглашению с Турцией во время саммита НАТО в Мадриде. Но на одной из встреч произошел "переломный момент".

"Возможно, переломным моментом стал перерыв на кофе. Стороны сидели два часа, повторяя одни и те же фразы, но во время кофе-брейка мы нашли креативные идеи и смогли изменить текст, чтобы найти общее решение", - сказал Хаависто.

На саммите НАТО, который прошел 28-30 июня, Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум. Документ позволяет последним двум странам стать частью альянса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976567-glava-mid-finlyandii-rasskazal-o-perelomnom-momente-v-peregovorah-s-turtsiey-po-nato/