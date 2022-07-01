Власти Египта снесут десятки плавучих домов на Ниле

Плавучие дома в Каире. Фото: John Wreford/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Египетские власти заявили, что десятки плавучих домов, которые находятся на реке Нил и стали местной достопримечательностью, будут снесены из-за нового плана по благоустройству территории набережной.

Как пишет BBC, жильцы около 30 домов получили уведомление о выселении. При этом новое жилье им предоставлять не будут. Кроме того, некоторые постройки были превращены в рестораны, офисы и спортивные залы.

В социальных сетях жители страны возмутились действием властей. Пользователи считают, что плавучие дома – это не только жилые строения, но и историческая достопримечательность государства.

"Они являются частью нашего наследия, которое невозможно стереть", – написала уроженка Каира в Twitter.

Правительство Египта заявило, что плавучие дома были построены несколько десятилетий назад без их согласия и что их владельцы не получили надлежащих разрешений и лицензий.

"Установка домов в этих местах противоречит законам, многие владельцы годами не продлевали лицензию, решение о сносе было принято комитетом под председательством главы Минюста Омара Марвана после того, как жителям было вынесено несколько предупреждений. Мы стремимся защитить Нил от всех форм посягательств и загрязнений и сохранить реку, водные пути и каналы", – цитирует министра водных ресурсов и ирригации Египта Мухаммеда Абделя Атты ТАСС со ссылкой на Al-Masry al-Youm.

Ранее Египет отменил коронавирусные ограничения для туристов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976534-vlasti-egipta-snesut-desyatki-plavuchih-domov-na-nile/