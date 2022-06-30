Бельгия с 1 июля временно перестанет выдавать туристические визы россиянам

Брюссель, Бельгия. Иллюстративное фото: Pexels

Оператор визовых центров VFS Global сообщил на официальном сайте, что Бельгия с 1 июля не будет выдавать гражданам России краткосрочные визы, включая туристические.

"В связи с независящими от посольства Бельгии [в России] обстоятельствами, летом этого года у посольства сократились возможности по обработке визовых заявлений", - говорится в сообщении.

С 1 июля будут приниматься лишь некоторые категории виз - студенческие, рабочие или визы для воссоединения семьи.

"Это означает, что заявления на краткосрочные визы (то есть на пребывание менее 90 дней) не будут приниматься VFS после 1 июля", - говорится в сообщении.

Ранее правительство Чехии приостановило выдачу виз гражданам России и Беларуси до марта 2023 года. А с 27 июня прием документов на визы у россиян остановил визовый центр Греции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976336-belgiya-s-1-iyulya-vremenno-perestanet-vydavat-turisticheskie-vizy-rossiyanam/