Ливия остановила экспорт нефти из ключевых портов на фоне политического кризиса

Иллюстративное фото: LEON NEAL/AFP via Getty Images

Государственная нефтяная компания Ливии приостановила поставки из двух ключевых восточных портов на фоне протестов и ухудшения политической ситуации в стране, передает Bloomberg.

Как сообщили источники агентства, нефтяная компания проинформировала некоторые фирмы о форс-мажорных ограничениях в портах Эс-Сидер и Рас-Лануф. Первый является крупнейшим в Ливии по объему экспортных отгрузок, второй занимает третье место по этому показателю.

Данный шаг был предпринят на следующий день после того, как государственная нефтяная компания страны National Oil Corp. (NOC) заявила, что, вероятно, ей придется приостановить экспорт из Сиртского залива, в который входят оба порта, а также Брега и Зуэйтина.

Отмечается, что компания Waha Oil Co., которая использует Эс-Сидер, полностью остановила производство, поскольку протесты в городе помешали погрузке нефти на танкеры.

Ливия борется с протестами, которые вынудили многие нефтяные месторождения и порты закрыться. Как пишет агентство, за власть в стране борются двое политиков: Абдель Хамид Дбейба и Фатхи Башага. Протестующие на энергетических объектах требуют передачи власти Башаге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976295-liviya-ostanovila-eksport-nefti-iz-klyuchevyh-portov-na-fone-politicheskogo-krizisa/