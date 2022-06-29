Путин прибыл в Ашхабад на Каспийский саммит

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Туркменистана Ашхабад для того, чтобы принять участие в шестом Каспийском саммите, передает РИА Новости.

Каспийский саммит - встреча лидеров пяти прикаспийских государств, куда входят Казахстан, Россия, Азербайджан, Иран, Туркменистан.

Помощник президента России Юрий Ушаков накануне сообщал журналистам, что российская сторона ожидает принятия коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе лидерами стран-участниц.

Также Путин проведет двусторонние встречи с экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, его преемником Сердаром Бердымухамедовым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и иранским лидером Ибрахимом Раиси.

28 июня российский президент прибыл в Душанбе для встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Предыдущий пятый Каспийский саммит прошел в 2018 году в Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976219-putin-pribyl-v-ashhabad-na-kaspiyskiy-sammit/