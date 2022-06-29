НАТО увеличит силы реагирования до 300 тыс. человек к 2023 году
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита альянса в Мадриде заявил, что силы реагирования будут увеличены до 300 тыс. человек, передает РБК со ссылкой на трансляцию саммита.
Таким образом, к 2023 году силы реагирования будут увеличены с 40 тыс. до 300 тыс. человек.
"Что касается повышения готовности сил, я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы по плану в следующем году", - заявил Столтенберг.
Увеличение сил реагирования будет профинансировано странами НАТО. Их деятельность будет нацелена на оборону ряда территорий альянса на восточном фланге.
Силами быстрого реагирования НАТО называют подразделения, которые выделяются странами-членами альянса. Их деятельность направлена на оперативную поддержку операций Севератлантического альянса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976198-nato-uvelichit-sily-reagirovaniya-do-300-tys-chelovek-k-2023-godu/