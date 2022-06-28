Власти Шри-Ланки запретили продавать топливо частным лицам

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Власти Шри-Ланки на фоне дефицита топлива запретили продавать его частным лицам до 10 июля. Разрешается заправка только транспорта основных служб – медиков, полиции, пожарных, передает Ada Derana.

Как заявил представитель кабинета министров Бандула Гунавардане, с 27 июня по 10 июля топливо будет выдаваться транспортным средствам, которые принадлежат основным службам.

По его словам, топливо будет поставляться только для сектора здравоохранения, транспортировки продуктов питания, сельскохозяйственного сектора и больниц.

Гунавардане добавил, что транспортное сообщение между провинциями также будет временно приостановлено из-за ограниченных запасов топлива.

Шри-Ланка переживает валютный кризис. В начале апреля в Шри-Ланке начались протесты из-за 13-часового отключения электроэнергии, нехватки топлива, продуктов первой необходимости и лекарств. Кабинет министров ушел в отставку после того, как в стране начались массовые демонстрации. Затем министерство финансов Шри-Ланки распространило документ, в котором содержится предупреждение о дефолте и временной приостановке выплат по ряду внешних долгов. Позже премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что запасов бензина в стране хватит на один день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975999-vlasti-shri-lanki-zapretili-prodavat-toplivo-chastnym-litsam/