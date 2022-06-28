NBC: Байден продлит размещение дополнительных сил в Польше

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Jim Watson/ Contributor

Президент США Джо Байден на предстоящем саммите НАТО планирует объявить о продлении размещения американских войск на территории Польши, передает NBC со ссылкой на источники.

Также будут изменения в составе американских сил, размещенных на территории Латвии, Литвы и Эстонии.

Кроме того, как утверждают источники, в течение нескольких лет Белый дом планирует увеличить присутствие военно-морских сил США на военно-морской базе Рота в Испании.

Саммит стран-членов НАТО состоится 28-30 июня в Мадриде. В нем также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Байден направится туда сразу после саммита "Большой семерки", который начался 26 июня и завершится 28 июня в баварском замке Эльмау в Германии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975922-nbc-bayden-prodlit-razmeschenie-dopolnitelnyh-sil-v-polshe/