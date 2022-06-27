Президент Эквадора снизил цены на топливо из-за протестов

Гильермо Лассо. Кадр из видео: twitter.com/LassoGuillermo

Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что выполнит одно из требований демонстрантов и снизит стоимость бензина и дизельного топлива, передает РИА Новости со ссылкой на его видеообращение в Twitter.

В Эквадоре уже две недели проходят протесты с требованием снизить фиксированную стоимость бензина и дизеля на 10 центов за галлон.

По словам президент Эквадора, все считают, что причиной конфликта стали цены на топливо, однако правительство страны уверено, что "это не тот фактор, который вызывает проблемы эквадорцев".

"По этой причине я решил снизить цену на бензин Extra и Ecopais на 10 центов за галлон, на дизельное топливо – также на 10 центов за галлон", – сказал Лассо.

Ранее сообщалось, что президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусной инфекцией. Но несмотря на недуг, он продолжает работать из Дворца правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975825-prezident-ekvadora-snizil-tseny-na-toplivo-iz-za-protestov/