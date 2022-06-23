Президент Эквадора Гильермо Лассо заболел COVID-19

Гильермо Лассо. Фото: Hamilton Lopez/Agencia Press South/Getty Images

Президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусной инфекцией, об этом в Twitter сообщил генеральный секретариат по связям с общественностью при президенте.

"Генеральный секретариат по связям с общественностью при президенте сообщает, что президент Гильермо Лассо сдал положительный тест на COVID-19", – говорится в публикации.

Отмечается, что лидер страны был привит, болезнь протекает в бессимптомной форме, и он "будет соблюдать соответствующие медицинские протоколы". Несмотря на недуг, президент Эквадора продолжает работать из Дворца правительства.

Ранее коронавирус был выявлен у главного медицинского совета президента США Энтони Фаучи. Сообщалось, что 81-летний ученый испытывает легкие симптомы заболевания.

В июне премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что заболел COVID-19, однако чувствует себя хорошо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1975377-prezident-ekvadora-gilermo-lasso-zabolel-covid-19/