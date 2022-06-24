Ким Чен Ын намерен реорганизовать ВС Северной Кореи

Ким Чен Ын. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Председатель Северной Кореи Ким Чен Ын собирается провести реорганизацию вооруженных сил страны. Об этом стало известно во время второго дня заседания Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Обсуждены вопросы по определению дополнительных операционных задач фронтовых войск КНА по военно-стратегическим намерениям партии, по внесению поправки в операционный план и штатной перестройке главных военных организаций", – говорится в публикации.

Отмечается, что под руководством зампредов ЦВК генеральный штаб Корейской народной армии провел "проработку и обсуждение соответствующих вопросов" и оформил "важные документы".

Помимо этого, Ким Чен Ын в ходе заседания рассказал о мерах для "повышения операционной способности фронтовых войск".

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать свой ядерный потенциал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975481-kim-chen-yn-nameren-reorganizovat-vs-severnoy-korei/