Казино легализовали в Кыргызстане

Иллюстративное фото: pexels.com

Парламент Кыргызстана принял закон о легализации казино в стране. Документ был одобрен с пятого раза, за разрешение деятельности игорных заведений проголосовали 59 депутатов.

Как передает телеканал "Хабар 24", власти Кыргызстана разрешили не только деятельность традиционных игорных заведений, но и онлайн-казино, а также рекламу подобного вида услуг.

Отмечается, что казино в стране были запрещены с 2012 года, запрет деятельности игорных заведений и букмекерских контор был введен под давлением общественности.

Главной причиной для запрета тогда называли падение нравственности среди населения, попадающего в зависимость от азартных игр.

На сегодняшний день члены кыргызского правительства заявляют, что игорные заведения могут принести 2 млрд сомов прибыли в год, что составляет порядка 25 млн долларов США.

Кроме того, считается, что казино смогут привлечь иностранных туристов.

Тем не менее, вход в игорные заведения гражданам Кыргызстана согласно новому закону будет запрещен.

"Посмотрите на Грузию. Они вложили 2,2 млрд долларов в туристическую отрасль, привлекли к себе иностранцев и теперь каждый раз пополняют бюджет на 70-80 миллионов долларов. Армения тоже недавно разрешила казино, я не говорю про Филиппины и другие страны.

Каждое небольшое государство пытается использовать любой шанс, чтобы самыми разными способами позаботиться о своей экономике. Из-за этого очень большая конкуренция. Поэтому, я надеюсь, вы поддержите этот закон", - обратился к членам кабмина премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975459-kazino-legalizovali-v-kyrgyzstane/