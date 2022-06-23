США захотели увеличить свой оборонный бюджет на 37 млрд долларов в 2023 году

Иллюстративное фото: piqsels.com

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США внес поправки в проект закона об оборонном бюджете страны на предстоящий 2023 год, передает официальный сайт ведомства.

Одна из внесенных поправок - увеличение оборонного бюджета США на 37 млрд долларов.

Наряду с этим председатель комитета по делам вооруженных сил Адам Смит выступил против того, чтобы выделять министерству обороны Штатов больше денег, чем оно ранее запросило.

Смит предложил провести открытые дебаты между избранными членами в Конгрессе по данному вопросу.

"Я всегда считал, что Департаменту нужно больше дисциплины, а не больше денег, и я с нетерпением жду возможности еще раз привести этот аргумент в ходе активной дискуссии", - сказал он.

Несколько дней назад Палата представителей США предложила выделить вооруженным силам Украины 450 млн долларов. При этом общий объем оборонного бюджета США на 2023 год может составить 772 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975308-ssha-zahoteli-uvelichit-svoy-oboronnyy-byudzhet-na-37-mlrd-dollarov-v-2023-godu/