США заявили, что заинтересованы в работе своего посольства в Москве

Нед Прайс. Кадр из видео: YouTube/PBS News Hour

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что вопрос с вывозом российских дипломатов из Штатов все еще обсуждается, передает РИА Новости.

"Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений", - сказал Прайс.

22 июня в МИД России сообщили, что американская сторона не разрешила прилет в страну спецрейса их госавиации. Последний должен был вывезти из Штатов российских дипломатов и членов их семей.

После этого Прайс заявил, что они заинтересованы в работе своего посольства в Москве и работе посольства России в Вашингтоне.

"Конечно, мы заинтересованы в функционирующем посольстве США в Москве, и мы также заинтересованы в поддержании возможности для функционирования посольства Российской Федерации здесь в Вашингтоне", - сказал Прайс.

Речь идет о дипломатах, высылку которых США потребовали еще в сентябре 2021 года.

Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сотрудников российских диппредставительств будут вывозить из страны в два этапа - до 30 января и до 30 июня 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975299-ssha-zayavili-chto-zainteresovany-v-rabote-svoego-posolstva-s-moskve/