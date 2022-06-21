Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ушел в отставку

Ярослав Качиньский. Кадр из видео: YouTube/naTemat.pl

Вице-премьер Польши и глава Комитета по национальной безопасности и делам обороны страны Ярослав Качиньский сообщил, что уходит в отставку, передает РБК со ссылкой на Wpost.

"Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", - сообщил Качиньский.

Его преемником на обоих постах станет Мариуш Блащак - действующий глава Минобороны. Дату назначения Блащака должен определить польский президент Анджей Дуда.

Решение о своей отставке Качиньский назвал естественным в условиях текущей войны в Украине. Назначение Блащака, по словам политика, имеет на данный момент большие преимущества.

73-летний Ярослав Качиньский продолжит возглавлять консервативную партию "Право и свобода", председателем которой является с 2003 года. Он приходится родным братом президенту Польши Леху Качиньскому, погибшему в 2010 году в авиакатастрофе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975013-vitse-premer-polshi-yaroslav-kachinskiy-ushel-v-otstavku/