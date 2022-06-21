Песков заявил, что Россия никогда не будет доверять Западу

Дмитрий Песков. Фото: Getty Images/Valery Sharifulin/Contributor

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью NBC заявил, что Москва больше никогда не будет доверять Западу.

Представитель Кремля заявил, что кризис в Украине может стать затяжным. Он подчеркнул, что западные страны не смогут вернуть доверие России.

"Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу", – сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразили опасение, что война в Украине затянется на годы. Как заявил Столтенберг, Запад должен быть готов поддерживать Украину в предстоящей многолетней войне. Они также отметили, что вероятность победы Украины увеличит отправка как можно большего количества оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974989-peskov-zayavil-chto-rossiya-nikogda-ne-budet-doveryat-zapadu/